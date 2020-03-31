"У нас есть цель". Как волонтеры помогают пережить пандемию

"Тема женской поддержки меня очень сильно захлестнула. Я ездила помогать как "мама на час", плюс отвезла в детский дом канцтовары, раскраски, настольные игры, антибактериальные салфетки, очищающие средства. Собрала две сумки вещей для двухлетней девочки, отправлю в Курган. Люди, которые сейчас сидят на карантине, могли бы разобрать свои вещи и передать их нуждающимся. Я бы их вывезла, передала людям. Это было бы очень актуально – сбор вещей, например, для детского дома. Нашли компьютеры для дистанционного обучения, моя знакомая жертвует две штуки в детский дом. Очень надеюсь, что кто-то еще сможет нам помочь", – сказала Алла.
"Мы помогаем абсолютно всем людям, которые оставляют заявки на "горячей линии": гуляем с домашними питомцами, приносим горячую еду, медикаменты. При этом ходим в масках, перчатках, бесконтактно взаимодействуем с людьми. Я занимаюсь помощью в основном в Западном административном округе Москвы. Сам работаю в больнице, между сменами, практически все свободное время уделяю помощи людям, попавшим в трудную ситуацию. Очень много работы, очень загружены все. Мы ведем активный поиск по подключению новых волонтеров, молодых ребят", – рассказал Валентин Васильев.