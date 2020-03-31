"У нас есть цель". Как волонтеры помогают пережить пандемию

"Один из наших инвесторов сейчас находится в больнице, он нам сообщил, что есть необходимость кормить врачей. Мы это делаем бесплатно. Отправляем им ужины и планируем это делать постоянно в ближайшие две недели, а дальше – по ситуации. Нам не составляет труда помочь врачам сейчас. В среднем, это 30-35 порций. Меню каждый день меняется. У нас в кафе итальянская кухня, поэтому вчера была паста, сегодня будет пицца. Стараемся, чтобы каждый день было что-то новое", – сказал он.