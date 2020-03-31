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"У нас есть цель". Как волонтеры помогают пережить пандемию
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РИА Новости

"У нас есть цель". Как волонтеры помогают пережить пандемию

16:56 31.03.2020 (обновлено: 12:02 01.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВолонтёры покупают в магазине продукты для пенсионера
Волонтёры покупают в магазине продукты для пенсионера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Волонтерское движение в период борьбы с коронавирусом набирает обороты по всей России. Активисты рассказали радио Sputnik о своих идеях, добрых делах, а также о том, что ими движет в это непростое для всех время.
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31 марта, 16:17
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В период борьбы с коронавирусом в помощи особенно нуждаются те из нас, кто не может выйти из дома по состоянию здоровья или не имеет права нарушить режим карантина. Тогда им на помощь приходят волонтерские организации, да и просто неравнодушные люди. Добровольцы рассказали радио Sputnik о том, что ими движет в это непростое для всех время.
Сестры-блоггеры Мария Кузьменко и Анна Звоник из Зеленокумска решили закупать продукты и раздавать их в своем городе тем, кто в этом особенно нуждается. По их словам, идея появилась внезапно.
"Мы просто не смогли смотреть, как некоторые люди пытаются наживаться на случившейся беде, делают на этом бизнес. Недолго думая, мы поехали в магазин за продуктами. У нас была цель – помочь пожилым людям, инвалидам, малоимущим. Мы собрали двадцать пакетов с продуктами питания: макароны, крупа, тушенка, сахар, соль, сгущенка, а также антибактериальные салфетки. И на этом мы не заканчиваем, по нашим возможностям будем это и дальше делать. Это такое счастье – помогать людям, видеть их счастливые лица", – рассказали Мария и Анна.
© радио SputnikПомощь волонтеров. Екатеринбург. Алла Руковишникова, мама троих детей. Помогает детям постоянно.
Помощь волонтеров. Зеленокумск. Сестры-блоггеры Мария Кузьменко и Анна Звоник
© радио Sputnik
Помощь волонтеров. Екатеринбург. Алла Руковишникова, мама троих детей. Помогает детям постоянно.
Многодетная мама из Екатеринбурга Алла Руковишникова оказывает помощь молодым мамам постоянно, а в эти дни она помогает еще и детским домам.

"Тема женской поддержки меня очень сильно захлестнула. Я ездила помогать как "мама на час", плюс отвезла в детский дом канцтовары, раскраски, настольные игры, антибактериальные салфетки, очищающие средства. Собрала две сумки вещей для двухлетней девочки, отправлю в Курган. Люди, которые сейчас сидят на карантине, могли бы разобрать свои вещи и передать их нуждающимся. Я бы их вывезла, передала людям. Это было бы очень актуально – сбор вещей, например, для детского дома. Нашли компьютеры для дистанционного обучения, моя знакомая жертвует две штуки в детский дом. Очень надеюсь, что кто-то еще сможет нам помочь", – сказала Алла.

© радио SputnikПомощь волонтеров. Екатеринбург. Алла Руковишникова, мама троих детей. Помогает детям постоянно.
Помощь волонтеров. Екатеринбург. Екатерина Руковишникова, мама троих детей. Помогает детям постоянно.
© радио Sputnik
Помощь волонтеров. Екатеринбург. Алла Руковишникова, мама троих детей. Помогает детям постоянно.
Территориальный управляющий сети московских ресторанов La Corte di Milano Александр Руснак рассказал, что каждый день ресторан кормит бесплатно врачей, работающих в медцентре в Коммунарке, где лечатся больные коронавирусом.
"Один из наших инвесторов сейчас находится в больнице, он нам сообщил, что есть необходимость кормить врачей. Мы это делаем бесплатно. Отправляем им ужины и планируем это делать постоянно в ближайшие две недели, а дальше – по ситуации. Нам не составляет труда помочь врачам сейчас. В среднем, это 30-35 порций. Меню каждый день меняется. У нас в кафе итальянская кухня, поэтому вчера была паста, сегодня будет пицца. Стараемся, чтобы каждый день было что-то новое", – сказал он.
© радио SputnikПомощь волонтеров. Зеленокумск. Сестры-блоггеры Мария Кузьменко и Анна Звоник Купили 20 пакетов еды и раздали в своем городе пожилым людям.
Помощь волонтеров. Зеленокумск. Сестры-блоггеры Мария Кузьменко и Анна Звоник Купили 20 пакетов еды и раздали в своем городе пожилым людям.
© радио Sputnik
Помощь волонтеров. Зеленокумск. Сестры-блоггеры Мария Кузьменко и Анна Звоник Купили 20 пакетов еды и раздали в своем городе пожилым людям.
Москвич Валентин Васильев состоит в "Волонтерской роте", там оказывают помощь не только пенсионерам, адреса волонтеры получают на "горячей линии".

"Мы помогаем абсолютно всем людям, которые оставляют заявки на "горячей линии": гуляем с домашними питомцами, приносим горячую еду, медикаменты. При этом ходим в масках, перчатках, бесконтактно взаимодействуем с людьми. Я занимаюсь помощью в основном в Западном административном округе Москвы. Сам работаю в больнице, между сменами, практически все свободное время уделяю помощи людям, попавшим в трудную ситуацию. Очень много работы, очень загружены все. Мы ведем активный поиск по подключению новых волонтеров, молодых ребят", – рассказал Валентин Васильев.

По данным на вторник, общее число больных COVID-19 в России достигло 2337 человек (1613 из них – в Москве), 121 пациент вылечился, 17 скончались.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. В Москве, Подмосковье и многих других российских регионах действует режим всеобщей самоизоляции.
Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержены 178 стран. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, заболели как минимум 800 тысяч человек, 38 714 погибли, более 170 тысяч пациентов выздоровели.
Денис Проценко
31 марта, 16:05
Главврач Проценко сдал положительный тест на коронавирус, пишут СМИ
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